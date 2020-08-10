Kavun ve karpuz yüklü kamyonet devrildi - Son Dakika

Kavun ve karpuz yüklü kamyonet devrildi

BURDUR'da kavun ve karpuz yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Isparta'dan Burdur halk pazarına satmak için kavun ve karpuz getiren Tunay Rehber (44) yönetimindeki 32 AS 450 plakalı kamyonet saat 09.00'da Burdur- Isparta dağ yolu Mudul Bey kavşağı yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü Tunay Rehber ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kamyonette bulunan karpuz ve kavunlar çevreye saçıldı.