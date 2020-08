Kavuncu: "Olağanüstü bir durumdayız" - Son Dakika

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, vatandaşların Korona virüs (Covid-19) konusunda yeterince hassasiyet göstermediklerini belirtti.

Kavuncu, "Toplumun bu konuda duyarlılığı az. Yeterli hassasiyeti gösterilmiyor maalesef. 10 kişi yan yana durup sohbet ediyorsa, bunları nasıl açıklayacağız? Bunlar vazgeçilebilir. Bir vatandaş olarak demiyoruz ki insan evlenmesin, sünnet yapmasın. Bunların hepsini yapabilir. Sadece erteleyin lütfen. Bugün olağanüstü bir durumdayız. Sağlıkçıların emeğini hissetsinler. Sağlık sisteminin üzerine binen yükü de hissetsinler. Bakın tüm dünyada 24 milyona yaklaşan hasta, 1 milyona yaklaşan vefat sayısı var. Ülkemiz bundan etkileniyor. Her gün Sağlık Bakanımız açıklıyor. Kendimizi izliyoruz. Şu an yeni bir pikle karşı karşıyayız. Öncelikle Kurban Bayramı sonrası artan yeni bir yük var. Halkımızdan toplu törenleri ertelemelerini rica ediyoruz. Her geçen gün bir arkadaşımızın bu hastalığa muzdarip olduğunu gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu hastalığın net bir tedavisi yok." ifadesini kullanan Rektör Kavuncu, "İlaçlar hastalığın sadece belirli bir yönünü, belirli bir sürecini, belirli bir aktivasyonunu önleyebilecek ve kişinin bağışıklık sistemine yardımcı olacak ölçüde ilaçlar" dedi.

Rektör Kavuncu, "Biz Kütahya'da şu an hasta yükünü karşılıyoruz. Bu hasta yükü şu an iki katına çıktı yine karşılıyoruz. Peki 4 katına çıkınca? Peki 6 katına, 8 katına çıktığında ne yapacağız? Onun için bunu önlemek elimizde. Korunaklı olursak, tedbir alırsak en hastalıklı olan yerde dahi kendimizi koruma imkanına sahibiz. Ama eğer kendimizi korumaz, kurallara uymaz isek, en rahat dediğimiz açık havada bile bu hastalığı alma riskimiz var. Bunu da ülkemize getireceği, etrafımıza getireceği yükün farkında olmamız lazım" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA