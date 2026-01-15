Kavuncu, Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
Kavuncu, Yılın Kareleri Oylamasında

15.01.2026 10:26
İYİ Parti Grup Başkanvekili Kavuncu, AA'nın Yılın Kareleri oylamasına katıldı ve fotoğraflar seçti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kavuncu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın, İsrail'in ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması sona erdikten sonra Gazze'ye tüm insani yardımları durdurması ve Kerem Ebu Salim Kapısı'nı kapalı tutması nedeniyle Cibaliye Kampı'ndaki Filistinlilerin hayır kurumlarının dağıttığı yemeklere ulaşmak için uzun kuyruklar oluşturduğunu gösteren "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" fotoğrafını seçen Kavuncu, "Portre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğraflarını seçti.

Kavuncu, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Çoşkun'un "Kirli kanatlar" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" fotoğraflarını oyladı.

Oylamanın ardından fotoğraflar hakkında değerlendirme yapan Kavuncu, AA'nın "Yılın Kareleri" çalışması ve projesinin çok kıymetli olduğunu, bu çalışmalarla hem sanatın yaşatıldığını hem de sanat ve siyasetin bir araya getirildiğini belirtti.

"Sanat kalıpları kıran, sınırları aşan ve insanoğlunun idrak ve muhakeme yeteneğini güçlendiren bir alandır." ifadesini kullanan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla bu alanda milletin tarihinde de rol oynamış Anadolu Ajansının ısrarlı ve istikrarlı şekilde bu uygulamayı devam ettiriyor olması takdire şayan. Anadolu Ajansı Milli Mücadele döneminde kurulmuş, özellikle Kurtuluş Savaşı'nda haberleşmeyi gerçekleştirmiş, milli mücadelenin kazanılmasında çok büyük rolü olan bir kurumdur. Milli ve yerli ajansımız AA'nın, bizim hem siyasette hem tarihten bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda çok büyük etkileri olmuş. 'İyi ki varsınız' diyoruz. Çalışmalarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz. TBMM'de ve diğer bölgelerde çalışan bütün arkadaşlarımıza, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ve takdirlerlerimizi iletiyorum."

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

