Kaya: Deprem Rezerv Alanları Şeffaf Değil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kaya: Deprem Rezerv Alanları Şeffaf Değil

06.02.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ertuğrul Kaya, deprem bölgesindeki rezerv alan uygulamalarının şeffaf olmadığını belirtti.

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, deprem bölgesindeki rezerv alan uygulamasının şeffaf olmadığını öne sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Depremin ilk anından itibaren Gaziantep'te sahada olduğunu ifade eden Kaya, ilk 48 saatte deprem bölgesine gerekli müdahalenin yapılmadığını iddia etti. 6 Şubat depremlerinde yönetim sınavından kalındığını ileri süren Kaya, yaşananlarda ihmali bulunanların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Deprem sonrası bölgede önemli miktarda konut yapıldığını vurgulayan Kaya, bunun lütuf gibi sunulduğunu ileri sürdü.

Deprem bölgesinde rezerv alan uygulamasını eleştiren Kaya, "Deprem bölgesinde rezerv alanlar ilan edildi. Şehirleşmenin daha modern yapılması için gerekli bir uygulama ama buna Hazine'ye ait arsalardan başlamak yerine depremzedelerimizin arsaları üzerinde başladılar. Şeffaf değil, kimse ne olacağını bilmiyor." görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Politika, Ekonomi, Deprem, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaya: Deprem Rezerv Alanları Şeffaf Değil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da duygulandıran buluşma Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi Hatay'da duygulandıran buluşma! Depremzede Beliz, 3 yıldır sakladığı emanetin sahibiyle bir araya geldi
Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti Sebebi akılalmaz Kızlar arasındaki kavga kanlı bitti! Sebebi akılalmaz
Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet Eski eşini pompalı tüfekle öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet
Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı Tecavüze uğrayan eşek ve yavrusu koruma altına alındı
Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı Beşiktaş, Agbadou transferinde mutlu sona ulaştı
Galatasaray, Sacha Boey’i KAP’a bildirdi İşte transferin maliyeti Galatasaray, Sacha Boey'i KAP'a bildirdi! İşte transferin maliyeti

16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:50
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 17:02:55. #7.11#
SON DAKİKA: Kaya: Deprem Rezerv Alanları Şeffaf Değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.