Kayadan oyma Çakırkaya Manastırı turizme kazandırılacak - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kayadan oyma Çakırkaya Manastırı turizme kazandırılacak - Son Dakika

Kayadan oyma Çakırkaya Manastırı turizme kazandırılacak

6 saat önce

Gümüşhane'de, 13'üncü yüzyılda, 65 metre yüksekliğindeki bir kaya kütlesinin oyulmasıyla yapılan ve büyük bölümü definecilerce tahrip edilen Çakırkaya Manastırı, yaklaşık 1 milyon liralık restorasyon projesiyle turizme kazandırılacak.

Kayadan oyma Çakırkaya Manastırı turizme kazandırılacak, System.String[]

Gümüşhane'de, 13'üncü yüzyılda, 65 metre yüksekliğindeki bir kaya kütlesinin oyulmasıyla yapılan ve büyük bölümü definecilerce tahrip edilen Çakırkaya Manastırı, yaklaşık 1 milyon liralık restorasyon projesiyle turizme kazandırılacak.

Şiran ilçesinin Çakırkaya köyü Kozağaç mevkisinde, 1295 rakımdaki tarihi manastırın kilisesinin oyma yöntemiyle yapılmış 8 sütunu zarar görürken şapel ve birkaç küçük mekanı halen ayakta duruyor.

Tahrip edilen sütunlar ve manastır, Gümüşhane Valiliği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) iş birliğiyle "Çakırkaya Manastırı Turizme Kazandırılıyor Projesi" kapsamında restore edilecek.

Çakırkaya Manastırı, kaya kütlesi oyularak yapılması dolayısıyla Trabzon'un Maçka ilçesindeki dünyaca ünlü Sümela Manastırı'yla benzerlik gösteriyor.

Manastır aslına uygun restore edilecek

Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, AA muhabirine, Gümüşhane ve Şiran'ın eski dönemlerden bu yana farklı inançlara ev sahipliği yaptığını anlattı.

Çakırkaya Manastırı'nın 65 metre yüksekliğindeki bir kayanın oyulmasıyla 13'üncü yüzyılda yapıldığını belirten Ekşi, bu yönüyle manastırın bölge turizmi açısından önemine işaret etti.

Ekşi, manastırı bir miras olarak gördüklerini ve koruyup restore ederek turizme kazandırmak istediklerini vurgulayarak, "İl Özel İdaresi ve DOKA'nın katkılarıyla, yaklaşık 1 milyon liralık 'Çakırkaya Manastırı Turizme Kazandırılıyor Projesi' ile manastırı aslına uygun restore edeceğiz. İçindeki kesik haldeki sütunlar da aslına uygun tamamlanacak. Bunun yanında manastırın hizmet odalarının da gün yüzüne çıkarılabilmesi için alanda kazı çalışması yapılacak." diye konuştu.

Tomara Şelalesi ile yerli ve yabancı turistlerden rağbet gören ilçedeki Çakırkaya Manastırı'nın, inanç turizmi açısından bölgeye ciddi katkı sağlamasını beklediklerine işaret eden Ekşi, nihai amaçlarının, kültürel varlık olan manastırın gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak, tahrip edilmesinin önüne geçmek ve turistler için Gümüşhane'de yeni bir uğrak noktası oluşturmak olduğunu aktardı.

Ekşi, manastırın Sümela Manastırı ile benzerliğine değinerek, "Bir Sümela Manastırı kadar olmasa da yapısı ve niteliği itibarıyla Çakırkaya Manastırı, kayanın oyularak yapılması dolayısıyla Sümela Manastırı'nı andırmaktadır. Geçmiş dönemlerde farklı inançlara ev sahipliği yapmış ilçemizde, bu alanları turizme açıp inanç turizminden de payımızı almak istiyoruz." dedi.

Sümela Manastırı, Gümüşhane, Trabzon, Şiran, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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