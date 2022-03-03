Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

03.03.2022 12:50
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 240 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 240 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 199, Denizli'de 175, Palandöken'de 153, Ovacık'ta 150, Kartepe'de 140, Uludağ'da 128, Yıldız Dağı'nda 120, Ilgaz'da 116, Erciyes ve Ergan'da 115, Sarıkamış'ta 100, Yedikuyular'da 98, Yıldıztepe'de 84, Hesarek'te 77, Murat Dağı ve Keltepe'de 60, Salda'da 57, Akdağ'da 51, Hazarbaba'da 50, Elmadağ'da 42, Çambaşı'nda 41, Saklıkent, Kop Dağı ve Gevaş Abalı'da 37, Konaklı'da 36, Yalnızçam'da 27, Mersivan'da 26, Zigana'da 20 ve Kandilli'de 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez04.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaYKY-11-7
PalandökenKY-10-7
DenizliHKY-12-2
DavrazKY-12-2
KartepeÇB-70
UludağÇB-8-2
ErciyesÇB-10-3
SarıkamışKY-8-3
IlgazYKY-10-6
OvacıkKY-21
YedikuyularPB-7-2
Gevaş AbalıKY-51
KandilliKY-6-2
NemrutKY-6-6
(YKY: Yoğun kar yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, PB: Parçalı bulutlu)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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