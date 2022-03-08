Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

08.03.2022 09:59
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 250 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 250 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 180, Denizli'de 170, Hakkari'de 169, Uludağ'da 151, Palandöken'de 145, Kartepe'de 137, Ovacık ve Yıldız Dağı'nda 135'er, Erciyes'te 130, Ergan'da 121, Yedikuyular'da 111, Ilgaz'da 103, Sarıkamış'ta 96, Hesarek'te 90, Murat Dağı'nda 75, Keltepe'de 70, Karboğazı ve Çambaşı'nda 62'şer, Konaklı'da 58, Zigana ve Hazarbaba'da 50'şer, Kop'ta 45, Mersivan'da 43, Elmadağ ve Yıldıztepe'de 39'ar, Saklıkent'te 33, Yalnızçam ve Salda'da 30 ve Yalnızçam'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez08.03.2022En düşükEn yüksek
KartalkayaKY-8-3
PalandökenKY-9-3
DenizliKY-73
DavrazKY-55
KartepeKY-20
UludağKY-20
ErciyesKY-60
SarıkamışKY-100
IlgazKY-5-1
OvacıkKY05
YedikuyularKY-34
Gevaş AbalıKY-64
YıldıztepeKY-20
NemrutKY-73
(KY: Kar yağışlı)

YORUMLAR
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Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı. Uludağ'da kar kalınlığı 141 santimetreye ulaştı. Çameli Yatağan maçının yeri ve saati değişti Çameli Yatağan maçının yeri ve saati değişti

Kartalkaya, Denizli, Uludağ, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika
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