Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartalkaya'da ölçüldü - Son Dakika

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 250 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Davraz'da 180, Denizli'de 170, Hakkari'de 169, Uludağ'da 151, Palandöken'de 145, Kartepe'de 137, Ovacık ve Yıldız Dağı'nda 135'er, Erciyes'te 130, Ergan'da 121, Yedikuyular'da 111, Ilgaz'da 103, Sarıkamış'ta 96, Hesarek'te 90, Murat Dağı'nda 75, Keltepe'de 70, Karboğazı ve Çambaşı'nda 62'şer, Konaklı'da 58, Zigana ve Hazarbaba'da 50'şer, Kop'ta 45, Mersivan'da 43, Elmadağ ve Yıldıztepe'de 39'ar, Saklıkent'te 33, Yalnızçam ve Salda'da 30 ve Yalnızçam'da 20 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: