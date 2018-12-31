Son Dakika Haberleri: Kayakçıların Meşale Şovu Havadan Böyle Görüntülendi

Kayakçıların Meşale Şovu Havadan Böyle Görüntülendi

43 dakika önce

Kayakçıların meşale şovu havadan böyle görüntülendiBURSA - Bursa Uludağ'da yılbaşına saatler kala gerçekleştirilen meşaleli kayak şovu izleyenleri büyülerken, bu anlar havadan da görüntülendi.

Kayakçıların meşale şovu havadan böyle görüntülendi

BURSA - Bursa Uludağ'da yılbaşına saatler kala gerçekleştirilen meşaleli kayak şovu izleyenleri büyülerken, bu anlar havadan da görüntülendi.
Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği 2019'un gelişini 150 kayakçı ile düzenledikleri meşaleli kayak gösterisi ile karşıladı. Türk Bayrağı ve Atatürk portesi açan kayakçılar pistten ellerinde meşaleler ile inerek güzel bir şova imza attı. Bu anlar ise havadan da görüntülendi. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, yeni yıla start verdiklerini belirterek, "Her şeye, bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen çok güçlü olduğumuzu kayak emekçileri ile göstermiş olduk. Kayak Öğretmenleri Derneği olarak Türkiye'nin dağlarında kendi insanımızla emek veriyoruz. Yaşasın Türkiye, yaşasın dağlarımız yaşasın emekçilerimiz" dedi.
Kayak öğretmenlerinden Sabire Mengüç ise, "Yeni yılda herkese barış, özgürlük, mutluluk diliyorum. Ben bütün kayakçı arkadaşlarıma güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. 150 kayakçımızla beraber meşalelerle kaydık. Atmosfer çok güzel ve eğlenceli. Herkesin yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.
Vatandaşlar ise yeni yılda mutlu bir şekilde girdiklerini dile getirerek, "Yeni yılda Türkiye'de ve dünyada barış, sağlık, huzur getirmesini diliyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:02 Kaynak: İHA

Bursa, Uludağ, Genel
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