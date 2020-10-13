Kayalık alanda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika

Bolu'da, kayalık alanda mahsur kalan keçi, AFAD ve Jandarma ekipleri ile dağcıların çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Seben ilçesine bağlı Yuva Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Burhan Çakır'ın bir keçisi kayalık alanda mahsur kaldı.

Keçisini kendi imkanları ile indiremeyen Çakır, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yetkilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Bolu AFAD ve Jandarma ekipleri ile Köroğlu Dağcılık Doğa Sporları İhtisas Kulübü üyeleri keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Yuva Köyü Kınıkçı Kanyonu mevkine yaklaşık 10 kilometre yaya olarak yürüdükten sonra keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.