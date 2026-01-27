Kayalıklarda Sıkışan Köpek Kurtarıldı

Van'ın Başkale ilçesinde kayalıklarda sıkışan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibinin çalışması sonucu kurtarıldı.
ilçenin Yukarıdikmen mezrasında bir köpek kayalıklara sıkıştığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekibi, zorlu çalışma sonucu köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Köpek, bölgede hazır bekleyen Van Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı ekiplerine teslim edildi.
