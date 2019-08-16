Son Dakika Haberleri: Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı
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Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesinde Maral köyü şelalesi mevkiinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı.

Kayalıklardan düşen vatandaş kurtarıldı, System.String[]
Artvin'in Borçka ilçesinde Maral köyü şelalesi mevkiinde kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş jandarma ve 112 ekiplerince kurtarıldı.

Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Maral şelalesine gezi amaçlı giden A.T. isimli vatandaş kayalıklardan düşerek yaralandı. Uzun uğraşlar sonucu A.T., bulunduğu bölgeden jandarma ve 112 ekipleri yardımıyla kurtarıldı. Yaralı olduğu öğrenilen A.T. sedye yardımıyla Borçka Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN
Jandarma, Borçka, Artvin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:12 Kaynak: İHA
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