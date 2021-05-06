Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli tarihi bölgelerinden birisi olan Kars içerisinde barındırdığı 100 yıllar öncesine ait kalıntılarla da görenleri büyülüyor.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYORLAR

Yunus balığı figürün bulunduğu eski Çakmak köyü yolundaki kayalıklar da son günlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Hemen yanı başından derenin geçtiği kayalıklara gelen vatandaşlar buradaki yunus figürü önünde fotoğraf çekiliyor.

VATANDAŞLAR KORUMA ALTINA ALINMASINI İSTİYOR

Bir süre figürü inceledikten sonra bölgeden ayrılıyor. Vatandaşlar yunus figürünün koruma altına alınarak Kars turizmine kazandırılmasını istiyor.