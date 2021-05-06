Türkiye'nin en önemli tarihi bölgelerinden birisi olan Kars içerisinde barındırdığı 100 yıllar öncesine ait kalıntılarla da görenleri büyülüyor.
Yunus balığı figürün bulunduğu eski Çakmak köyü yolundaki kayalıklar da son günlerde yoğun ilgi görmeye başladı. Hemen yanı başından derenin geçtiği kayalıklara gelen vatandaşlar buradaki yunus figürü önünde fotoğraf çekiliyor.
Bir süre figürü inceledikten sonra bölgeden ayrılıyor. Vatandaşlar yunus figürünün koruma altına alınarak Kars turizmine kazandırılmasını istiyor.
Son Dakika › Yaşam › Kayalıkta yüzyıllar öncesine ait yunus figürü görenleri hayrete düşürüyor! - Son Dakika