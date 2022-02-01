Kayapark Sakura Evleri'nde ilk hak sahipleri kura ile belirlendi - Son Dakika

- Başakşehir'de Kayapark Sakura Evleri'nde, ön talep fırsatı ve maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulan 50 daire için kura çekimi yapıldı.

Başakşehir Belediyesi ve Famir Yapı iş birliği ile Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilen sosyal konut projesi Kayapark Sakura Evleri'nde, ilk etapta satışa sunulan dairelerin hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlendi.

'Sağlığın merkezinde yemyeşil bir yaşam' sloganıyla hayata geçirilen sosyal konut projesi kapsamında, ön talep fırsatı ve maliyetine yakın fiyatlarla satışa sunulan 50 daire için kura çekimi yapıldı. Kayapark Sakura Evleri'nde 6 blokta iki farklı tipte 267 adet 2+1 ile 178 adet 3+1 olmak üzere 445 daire inşa edilecek.

Kayapark Sakura Evleri'nin kura çekimi tüm sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladı.