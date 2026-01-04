Kaybolan Genç Kız Adana'da Bulundu

Şırnak'ta 7 gün önce kaybolan genç kız, Şırnak Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucu Adana'da sağ olarak bulundu.

Şırnak'ın İdil ilçesinde ikamet eden Sümeyye Ç. (28), 7 gün önce evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. İdil İlçe Emniyet Müdürlüğüne ailesinin kayıp ihbarında bulunulmasının ardından, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nün; Batman, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş Emniyet Müdürlükleri ile eş zamanlı ve koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Sümeyye Ç. bugün saat 21.00 sıralarında Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde İnönü Parkı yanında bir çay ocağında tespit edilerek bulundu.

Ekipler tarafından güvenli şekilde koruma altına alınan genç kızın ailesine haber verildi. Olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı bildirildi. - ŞIRNAK