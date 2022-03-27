Kaybolan iki gençten birinin cesedi Kızılırmak kıyısında bulundu - Son Dakika
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Kaybolan iki gençten birinin cesedi Kızılırmak kıyısında bulundu

27.03.2022 13:17

Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten birinin cesedi, Kızılırmak kıyısında bulundu.

Kırşehir'de 25 Mart'ta kaybolan iki gençten birinin cesedi, Kızılırmak kıyısında bulundu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışmasının ardından gözaltına alınan iki şüphelinin verdiği bilgiler doğrultusunda merkeze bağlı Kortulu köyünde arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda kayıp gençlerden Şeyma D'nin (18) cansız bedenine Kızılırmak kıyısında ulaşıldı.

Cenaze, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'dan gelen polis ve jandarma arama kurtarma ekiplerinin de katılımıyla kayıp genç Hasan A'nın (21) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kırşehir'de iki gençten önceki günden beri haber alamayan ailelerinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ikilinin kullandığı otomobili Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde terk edilmiş halde bulmuş, kayıp gençlere ait cep telefonları ve bazı kişisel eşyaların araçta bırakıldığını tespit etmişti.

Kaybolan iki gençten birinin cesedi Kızılırmak kıyısında bulundu
Kaybolan iki gençten birinin cesedi Kızılırmak kıyısında bulundu
Kaybolan iki gençten birinin cesedi Kızılırmak kıyısında bulundu

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Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Asayiş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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