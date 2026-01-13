Kaybolan Kadın Ormanlıkta Bulundu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki kadın, ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu ormanlık alanda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Tırazlı Mahallesi'nde kaybolan Safiye Aktürüm'ün (67) yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kayıp kadın, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmasının ardından ormanlık alanda bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Aktürüm, kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
