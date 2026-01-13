Kaybolan Telefon Üzerine Şiir Yazdı

Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, kaybettiği telefonu için yazdığı 'Yanarım' başlıklı ilginç şiir, okuyanların beğenisini topladı.

Kenan Demirel, geçtiğimiz yıl düzenlenen bir etkinlik esnasında telefonunu kaybetti. Etkinliğin gerçekleştiği adresteki bir odada şarja taktığı telefonunu geri döndüğünde yerinde bulamayan Demirel, mobil bankacılık ve benzeri uygulamalara erişim sağlayamaması sebebiyle çektiği zorlukları anlatan 'Yanarım' başlıklı bir şiir yazdı. Hayat koşuşturmacası sebebiyle bu şiiri geçtiğimiz günlerde tamamlama fırsatı bulan Demirel, yazdığı dörtlükleri sosyal medyada paylaştı. Telefonunun kaybolması sebebiyle yeni bir cihaz almak zorunda kalan Demirel'in şiiri, okuyanların hem beğenisini topladı, hem de ilginç yorumlar aldı.

"Çalınma ihtimali yüksek ama bilemiyoruz"

Bahse konu şiirin çıkış hikayesini anlatan Eskişehir Şairler Derneği Başkanı Kenan Demirel, "O gün kafamız dağınıktı, yorgunduk. Hava da biraz kararmıştı. Şarjım bittiği için telefonu bir odada şarja takmıştım. Daha sonra etkinlikten ayrıldık ve geri döndüğümüzde telefon kayboldu. Telefonu aradığımızda, 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' diyor. Halbuki cihaz şarjlıydı. Çalınma ihtimali yüksek ama bilemiyoruz. Bununla ilgili karakola gittik, ifademizi verdik" dedi.

"Telefonum kaybolunca adeta elim ayağım bağlandı"

Cihazının kaybolmasının ardından günlük yaşamıyla ilgili yaşadığı zorluklardan bahseden Demirel, "Teknoloji bazen kolay gibi gözüküyor ama zora düştüğünde de hayli güç. Telefon kaybolunca adeta elim ayağım bağlandı. Yeni telefona geçince her şey birden yıkılmış gibi oldu. Aynı şiirimde bahsettiğim gibi, hafızam kaybolmuş gibi hissettim. Rehber, bankacılık uygulamaları, hepsi gitti. Meşguliyetlerim farklı alanlarda olduğu için bu şiiri tamamlamak biraz uzun sürdü. Sosyal medyada paylaştığım şiire güzel yorumlar geldi. Sevdiğim bir insan bana şaka yaparak, 'İyi ki telefonu kaybetmişsin telefonu yoksa bu şiir çıkmazdı' dedi. Birisi de, 'Maşallah, çok sevindim' demiş. Kaybolan telefon yaklaşık 15 bin TL civarındaydı. Yeni aldığım cihaz ise yaklaşık 20 bin TL" ifadelerini kullandı.

"Cihazla birlikte aklım da gitti"

Kenan Demirel'in 'Yanarım' başlıklı şiirinde şu ifadeler yer aldı:

"Dinlesin iyice dostum, düşmanım; bir iş ki başıma geldi, yanarım

Tedbirsizlik ettim, hayli pişmanım; androidim zayi oldu, yanarım

Cihazla birlikte aklım da gitti; gizli şifrelerim, saklım da gitti; fotoğrafım, dosyam, şarkım da gitti; hafızamı kökten sildi, yanarım

Aygıtı bulmaktı, inanın, derdim; karakola gittim, ifade verdim. İyice gerildim, fena ürperdim; kabahat bizlere kaldı, yanarım

Bulup buluşturup bir cihaz aldık. Kabını bulduk da beyinsiz kaldık. Aklını kurmaya servise saldık. Bildik gelen bir tek zildi, yanarım

Sim kart bulamadı operatörüm. İş asla beklemez, dedim müdürüm. Her nere gittimse işler kördüğüm. Bahaneler tüydü, kıldı, yanarım

Mobil bankalara giremez oldum; maaşı, ek dersi göremez oldum. Sıralı borçları veremez oldum. Hacizci kapıyı çaldı, yanarım

Menüyü dinlemek için tuşa bas; kareye, yıldıza, üçe, beşe bas. Telesekreteri dinle, boşa bas; o bile eğlendi, güldü, yanarım

Çözüme yaklaştık, olursa eğer; görüntüyü açtık, görmeye değer. Şarjımız yetmişten az imiş meğer; bağlantımız dondu, soldu, yanarım

Patronlarda para, bizde zaman çok; ambarlarla arpa, kulda saman çok. Piyasaya baksan işler yaman çok; o da geldi bizi buldu, yanarım

Temsilciye göre şarjımız düşük, tezgahtara göre tarzımız düşük, pazara göre de arzımız düşük. Sanki sürümümüz öldü, yanarım." - ESKİŞEHİR