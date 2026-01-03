Kayıp 11 Yaşındaki Çocuk Bulundu - Son Dakika
3-sayfa

Kayıp 11 Yaşındaki Çocuk Bulundu

Kayıp 11 Yaşındaki Çocuk Bulundu
03.01.2026 19:06
Eskişehir'de kaybolan Muhammed Ali Ç., komşunun evinde oyun oynarken bulundu.

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 11 yaşındaki çocuk, evinden yaklaşık 100 metre uzaklıktaki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynarken bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Cunudiye Mahallesi Yağcılar Sokak üzerinde ikamet eden Muhammed Ali Ç. (11), saat 13.00 sıralarında evden ayrıldı. Daha sonrasında eve geri dönmeyen çocuk, kayıplara karıştı. Küçük çocuktan saatlerce haber alamayan endişeli ailesi, İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulundu. Çocuğun bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatılırken, mahalledeki güvenlik kameraları kontrol edildi.

Muhammed Ali Ç.'yi saat 18.45 sıralarında babası buldu. Küçük çocuğun kayıp olarak arandığı süre boyunca Hacı Hafız Sokak'taki komşunun evinde arkadaşıyla oyun oynadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

