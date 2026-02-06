Kayıp 14 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde, yatılı kaldığı Kur'an kursundan ayrıldıktan sonra geri dönmeyen 14 yaşındaki Ümmügülsüm Bozkurt için arama çalışması başlatıldı.

SABAHA KARŞI ORTADAN KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre Ümmügülsüm Bozkurt, Atakum'da yatılı olarak kaldığı kız Kur'an kursundan bugün saat 03.00 sıralarında, bir arkadaşına ait saat ve hırkayı alarak kurstan ayrıldı. Sabah namazı için uyanan görevliler, Bozkurt'un yatağında olmadığını fark edince durumu ailesine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kızından haber alamayan baba Ferdi Bozkurt, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri, Ümmügülsüm Bozkurt'un bulunması için arama ve araştırma çalışması başlattı.

Yetkililer, küçük kızın görülmesi ya da yerinin bilinmesi durumunda en yakın polis birimine bilgi verilmesini istedi.