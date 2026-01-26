Adana'nın Kozan ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu bulunduktan sonra ailesiyle buluşturuldu.
Velicanlı Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra ailesinin haber alamadığı H.K'yi arama çalışmaları sürdü.
Jandarma, AFAD ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekiplerince yürütülen çalışmada kız çocuğu, evinin yakınında bulundu.
Sağlık kontrolünden geçirilen H.K. ailesine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayıp 16 Yaşındaki Kız Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?