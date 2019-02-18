Son Dakika Haberleri: Kayıp Alzaymır Hastası Kadın, Ormanlık Alanda Bulundu

Kayıp Alzaymır Hastası Kadın, Ormanlık Alanda Bulundu

22 dakika önce

Kızını ziyaret etmek için geldiği Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Kayıp Alzaymır Hastası Kadın, Ormanlık Alanda Bulundu, System.String[]
Kızını ziyaret etmek için geldiği Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma ekiplerince ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kilis'te yaşayan alzaymır hastası Arzuye Yalçın (68), kızını ziyaret etmek için dün, Andırın ilçesine bağlı Köleli Mahallesi'ne geldi.

Bir süre sonra kaybolan Yalçın, kızı ve yakınlarınca çevrede aranmasına rağmen bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, korucuların da desteğiyle arazide arama yaptı.

Yalçın, Daşlıkaş mevkisinde ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

Jandarma ekiplerince Yeşilova Aile Sağlık Ocağına getirilen Yalçın'ın yapılan sağlık kontrolünde sol kolunda kırık olduğu belirlendi.

Yalçın, Andırın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:14 Kaynak: AA

Jandarma, Andırın, 3. Sayfa
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