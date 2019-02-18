Kayıp Alzheimer Hastası Kadın, Kolu Kırık Halde Bulundu
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Arzuye Yalçın (68), ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Arzuye Yalçın (68), ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu. Kilis
'te oturan ve Köleli Mahallesi'nde yaşayan kızı Fikret Ceren'i ziyarete gelen Arzuye Yalçın, iddiaya göre, dün akşam saatlerinde ayrıldığı eve dönmedi. Kızı ve yakınları tüm arama çalışmalarına rağmen Alzheimer hastası Yalçın'ı bulamayınca sabah saatlerinde jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Yeşilova Jandarma
Karakolu ekipleri ile güvenlik korucuları Arzuye Yalçın'ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmaları sonunda Yalçın, Daşlıkaş bölgesindeki ormanlık alanda sağ kolu kırık halde bulundu. Jandarma aracıyla Yeşilova Aile Sağlığı Merkezi'ne götürülen Arzuye Yalçın, buradaki tedavisinin ardından kızı Fikret Ceren'e teslim edildi. - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:01 Kaynak: DHA
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