Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok - Son Dakika
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Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok

04.06.2022 17:32

- Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok İzmir'in Dikili ilçesinde, iki kuzenden lise öğrencisi Gözde U.

- Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler

Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde, iki kuzenden lise öğrencisi Gözde U.'nun kaybolduktan bir müddet sonra bulunmasının ardından aile fertleri, mahallelinin desteğiyle bu seferde 2,5 aydır kayıp olan Buket U. için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.

Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi'nde vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde kaybolan kuzenler Gözde U. ve Buket U.'nun bulunması için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplanmıştı. İki genç kızdan Gözde U. bulunurken, lise öğrencisi kendi isteğiyle evden kaçtığını söyledi. 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket U.'dan hala haber alınamazken, aile fertleri, mahallelinin desteğiyle ikinci kez Çandarlı Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Anne baygınlık geçirdi

Alkışlar eşliğinde oturma eylemi yapan vatandaşlar, kayıp kızın bulunmasını istedi. Dikili'den çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğu oturma eyleminde Buket'in annesi Gülşah U., baygınlık geçirdi. Jandarma ekipleri, aile fertlerinden süre isteyerek kızlarını bulacakları sözü vermesi üzerine kalabalık dağıldı.

(MS-HG-ÖK-Y)

Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok
Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok
Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok
Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok

YORUMLAR
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Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler Jandarma önünde toplanıp Buket'in de bulunmasını istediler Bu kez 86 gündür kayıp olan Buket için eylem yaptılar Bu kez 86 gündür kayıp olan Buket için eylem yaptılar
Kaynak: İHA

Çandarlı, Jandarma, Dikili, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp iki kuzenden Gözde bulunmuştu, Buket'ten ise 2,5 aydır haber yok - Son Dakika

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