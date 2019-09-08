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Kayıp Kader Buse'nin babasından iç yakan paylaşım

30 dakika önce

Antalya'da 227 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabında kızı için içleri yakan bir paylaşımda bulundu.

Kayıp Kader Buse'nin babasından iç yakan paylaşım, System.String[]

Antalya'da 227 gün önce yaşanan hortum felaketinde kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, sosyal medya hesabında kızı için içleri yakan bir paylaşımda bulundu. Baba Acar, "Eylül geldi, üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum, 225 gün geçti, nerelerdesin" dedi.


Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşanan hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, aradan geçen 227 güne rağmen bulunamadı. Annesi Ayla Acar'ın kullandığı otomobille babasının sanayi sitesindeki iş yerine birkaç metre kala hortumla karşılaşan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın kayboluşuna ilişkin kesin bir veriye henüz ulaşılamadı. Acılı anne ve babanın arama çalışmaları hala umutlu bir şekilde devam


ediyor.


"Üniversiten başlayacak"


Baba Acar, sosyal medya hesabı üzerinden kızı için içleri yakan bir paylaşımda bulundu. Kızına dön diye seslenen Acar, paylaştığı o notunda, "Biricik babişim gel bitsin bu kabus. Karadeniz gezimizde jandarmanın arabasına dur demiştin ya, annen de fotoğrafımızı çekiyordu, 28 Ağustos 2018'de, öğlene doğru.. Bıraktın mı babişini? 24 Ocak 2019'dan bu tarafa babişim. Eylül geldi, üniversiten başlayacak, gel de okuluna başla be babişim. 7 ay bitti yavrum, 225 gün geçti. Nerelerdesin, iyi misin babişim. Özledim üçümüzün yemeğe gittiğimiz günleri, biz kiminle yemeğe gideceğiz sen olmayınca? Sensiz olmuyor babişim.. Rabbim, bağışla yavrumuzu.." ifadelerini kullandı.


Boynundaki altın kolyeler için dedektör istedi


225 günün geride kaldığını hatırlatan Acar'ın devletten de bir talebi oldu. Kızının boyununda 3 tane altın kolye olduğunu hatırlatan Acar, "Boynunda 3 tane altın kolye var, doğum gününde Kemer'den aldığım hediye. Aldığım halka küpesinin birisi olay yetinde bulundu, diğerinin kulağında olduğunu sanıyorum. Devletimizden altına duyarlı dedektör istiyoruz. Yaklaşık bir aydır yetkililerle iletişime geçmeye çalışıyoruz ama negatif sonuç. Biz kendi imkanlarımızla arıyoruz, inşallah yaralı anne babaya devletimiz yardımcı olur" çağrısında bulundu. - ANTALYA

Ahmet Acar, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:12 Kaynak: İHA
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