Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri

07.11.2025 10:53
07.11.2025 10:53
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için arama çalışmaları sürüyor. Eşi Bayram Helvacı, "Herhangi bir aile sorunumuz yoktu, evliliğimiz normaldi. Eşim nereye gitse bana haber verirdi. Bu köyle hiçbir bağlantımız yok. Umudumuz devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı bulmak için başlatılan arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Gözler gelecek güzel habere çevrilmişken Huriye Helvacı'nın eşi Bayram Helvacı ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Helvacı herhangi bir aile sorunlarının olmadığını, eşinin telefonunun en son sinyalinin alındığı köyle bir ilişkilerinin olmadığını ifade etti. Eşinin kaybolduğu gün kendisinin işte olduğunu ifade eden Helvacı, "Pazar günü sabah saat 07.00'de ben iş için evden çıktım. Saat 13.00 gibi evden çıkıyor. Ben gece saat 23.30'da eve geliyorum, evde olmadığını görüyorum. Yakın akrabaları aramaya başlıyorum. Akrabaları, gerekli yerleri aramam pazartesi öğlen saatlerini buluyor. Emin olduktan sonra kolluk kuvvetlerine haber verdim. O saatten sonra eşimi de telefonla aradım, hiçbir şekilde telefonla ulaşamadım. Telefon kapalı" dedi.

"EVLİLİĞİMİZ NORMAL DEVAM EDİYORDU"

Evde bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Helvacı, "Hayır, herhangi bir sorunumuz yoktu, evliliğimiz normal devam ediyordu. İki çocuğumuz var. Kızım 16 yaşında, liseye gidiyor. Diğeri de 5 yaşında olan kayıp çocuğum. Bu çevrede sinyal alındığı için arama yapılıyor. Çevre köylere de her gün bakılıyor. Ama maalesef bulamıyoruz. Bu köyle hiçbir bağlantımız yok. Bu köyle ne benim ne de eşimin bir bağlantısı yok" diye konuştu.

"NEREYE GİDECEKSE HABERİM OLURDU"

Daha önce böyle bir durum yaşanmadığını da kaydeden Helvacı, "İlk defa böyle bir durum oluyor. Çarşıya çıkardı. Benden habersiz uzak bir yere gitmezdi. Hastaneye gidecekse bile, 'hastaneye gideceğim, buraya gideceğim' derdi. Mutlaka nereye gidecekse haberim olurdu. Kendi köyüne giderken bile 'biz köye gideceğiz, gidebilir miyiz' diye izin alıp giderdi" şeklinde konuştu.

"ÇOCUK ONA ÇOK DÜŞKÜNDÜ"

Eşi ve çocuğu kaybolmadan önce bir anormallik hissetmediğini kaydeden Helvacı, Son günlerde dikkatimi çeken bir şey olmadı. Olsaydı müdahale ederdim. Çocuklarıyla gayet iletişimi iyiydi. Bakardı, ilgilenirdi. Çocuk ona düşkündü. İletişim düşük olsa çocuk ondan uzak dururdu. Annesini severdi, ikisi de birbirine düşkündü. Maalesef şüphelendiğim birisi de yok" ifadelerini kullandı.

"UMUDUMUZ DEVAM EDİYOR"

"Umudumuz devam ediyor" ifadelerine yer veren Helvacı, "İnşallah bulunur. Temennimiz o yönde. Bütün devlet kurumları burada, devletimiz yanımızda" dedi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri - Son Dakika

SON DAKİKA: Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri - Son Dakika
