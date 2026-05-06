MHP Genel Sekreteri Ataman\'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” önerisini gündeme taşımasının ardından siyasette tansiyon yükseldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun sert sözlerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman çok ağır ifadelerle karşılık verdi.

DERVİŞOĞLU: BU DELİLİKTİR”

İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Dervişoğlu, Abdullah Öcalan’a herhangi bir resmi statü verilmesi tartışmalarına sert tepki göstererek, “Dünyanın neresinde bir hükümlüye resmi yetki alanı verilebilir? Bu deliliktir. Aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKATAMAN'DAN "EMPERYALİZM" ÇIKIŞI

Dervişoğlu’nun sözlerinin ardından açıklama yapan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bahçeli’nin öncülüğünde yürütülen “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir devlet politikası olduğunu savundu. Büyükataman, “Terörsüz Türkiye, ülkemize yönelen emperyalist tehlikenin karşısında kardeşliğimizi pekiştiren, iç cephemizi sağlamlaştıran kutlu bir ülküdür” dedi.

Bahçeli’nin adımlarının “emperyalizmin bölme, parçalama ve yok etme planlarını bozduğunu” öne süren Büyükataman, “Türkiye iç cephesini sağlamlaştırmıştır. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen ülkemize tek bir kıvılcım dahi sıçramamıştır” ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESHETTİ”

Büyükataman açıklamasında, “Terör örgütü kendini feshettiğini ilan etmiş ve Türkiye’den çekildiğini açıklamıştır” diyerek sürecin sonuç verdiğini savundu.

“Terörsüz Türkiye teröre taviz vermek değil, teröre son vermektir” diyen Büyükataman, bu sürecin şehit ve gazilerin mücadelesini incitmek değil, verilen mücadeleyi “taçlandırmak” anlamına geldiğini söyledi.

“KALEMLERİNİ KİRALAYAN SÖZDE GAZETECİLER”

Muhalefeti ve medyayı da hedef alan Büyükataman, “Milletimizin desteğini hiçe sayarak partimize saldıran İP Genel Başkanı ve peşine hizalanan irili ufaklı particikler, kalemlerini kiralayan sözde gazeteciler emperyalizmin dümen suyundadır” ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Bahçeli’nin “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, önerilen koordinatörlük modelinin “terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değil”, sürecin ortak akılla yönetilmesi amacı taşıdığını ifade etti.

“YABANCI BAŞKENTKERİN DİLİYLE KONUŞAN ALÇAKLAR”

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise Büyükataman, “Genel Başkanımızın önerisine yabancı başkentlerin ağzıyla karşı çıkan alçaklar; emperyalizmin iç barışımızı ve bölgemizin güvenliğini baltalama projesine aparat olmuşlardır” dedi.

Büyükataman, açıklamasını “Ne yaparlarsa yapsınlar terörsüz Türkiye sağlanacaktır” sözleriyle tamamladı.