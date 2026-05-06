MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar

Haberin Videosunu İzleyin
MHP Genel Sekreteri Ataman\'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar
06.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MHP Genel Sekreteri Ataman\'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar
Haber Videosu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” önerisi siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun öneriye “delilik” sözleriyle tepki göstermesinin ardından, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman çok sert ifadelerle cevap verdi. Büyükataman, Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” hedefini savunurken, muhalefeti “yabancı başkentlerin ağzıyla konuşmakla” suçladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan için “Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü” önerisini gündeme taşımasının ardından siyasette tansiyon yükseldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun sert sözlerine, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman çok ağır ifadelerle karşılık verdi.

DERVİŞOĞLU: BU DELİLİKTİR”

İYİ Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Dervişoğlu, Abdullah Öcalan’a herhangi bir resmi statü verilmesi tartışmalarına sert tepki göstererek, “Dünyanın neresinde bir hükümlüye resmi yetki alanı verilebilir? Bu deliliktir. Aklınızı başınıza alın. Dünyayı kendinize güldürmeyin” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKATAMAN'DAN "EMPERYALİZM" ÇIKIŞI 

Dervişoğlu’nun sözlerinin ardından açıklama yapan MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bahçeli’nin öncülüğünde yürütülen “Terörsüz Türkiye” hedefinin bir devlet politikası olduğunu savundu. Büyükataman, “Terörsüz Türkiye, ülkemize yönelen emperyalist tehlikenin karşısında kardeşliğimizi pekiştiren, iç cephemizi sağlamlaştıran kutlu bir ülküdür” dedi.

Bahçeli’nin adımlarının “emperyalizmin bölme, parçalama ve yok etme planlarını bozduğunu” öne süren Büyükataman, “Türkiye iç cephesini sağlamlaştırmıştır. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen ülkemize tek bir kıvılcım dahi sıçramamıştır” ifadelerini kullandı.

“TERÖR ÖRGÜTÜ KENDİNİ FESHETTİ”

Büyükataman açıklamasında, “Terör örgütü kendini feshettiğini ilan etmiş ve Türkiye’den çekildiğini açıklamıştır” diyerek sürecin sonuç verdiğini savundu.

“Terörsüz Türkiye teröre taviz vermek değil, teröre son vermektir” diyen Büyükataman, bu sürecin şehit ve gazilerin mücadelesini incitmek değil, verilen mücadeleyi “taçlandırmak” anlamına geldiğini söyledi.

“KALEMLERİNİ KİRALAYAN SÖZDE GAZETECİLER”

Muhalefeti ve medyayı da hedef alan Büyükataman, “Milletimizin desteğini hiçe sayarak partimize saldıran İP Genel Başkanı ve peşine hizalanan irili ufaklı particikler, kalemlerini kiralayan sözde gazeteciler emperyalizmin dümen suyundadır” ifadelerini kullandı.

Büyükataman, Bahçeli’nin “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, önerilen koordinatörlük modelinin “terörle pazarlık, teslimiyet ya da taviz değil”, sürecin ortak akılla yönetilmesi amacı taşıdığını ifade etti.

“YABANCI BAŞKENTKERİN DİLİYLE KONUŞAN ALÇAKLAR”

Açıklamanın en dikkat çeken bölümünde ise Büyükataman, “Genel Başkanımızın önerisine yabancı başkentlerin ağzıyla karşı çıkan alçaklar; emperyalizmin iç barışımızı ve bölgemizin güvenliğini baltalama projesine aparat olmuşlardır” dedi.

Büyükataman, açıklamasını “Ne yaparlarsa yapsınlar terörsüz Türkiye sağlanacaktır” sözleriyle tamamladı.

İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika MHP MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Mükemmel bir tespit 3 4 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    katılıyorum dogru konuşmuş 2 4 Yanıtla
  • Kemal Yılmaz Kemal Yılmaz:
    Kalıbına Dervişoğlu soyadı uymuyor 1 1 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Bu süreci ben de sonuna kadar destekliyorum ve bu hayırlı işe karşı çıkmadan önce (elbette eleştiri olacak) 40 yılda bütün toplum olarak yitirdiklerimize bir bakmalarını rica ediyorum. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tahran’da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26’ya yükseldi Tahran'da alışveriş merkezinde çıkan yangında yaralı sayısı 26'ya yükseldi
MHP’li Feti Yıldız’dan ’mutlak butlan’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir MHP'li Feti Yıldız'dan 'mutlak butlan' açıklaması: Kılıçdaroğlu ve ekibi hukuken tekrar yetkili hale gelebilir
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış Hantavirüs tespit edilen gemide Ruhi Çenet de varmış
Tahir Kıran’dan Fenerbahçe’deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı Tahir Kıran'dan Fenerbahçe'deki seçim öncesi o isim etrafında kenetlenme çağrısı
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter kaza geçirdi
Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu Sosyal medyada veda paylaşımı yapıp kendini vurdu
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı’nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Hürmüz Boğazı'nda 10 sivil denizci hayatını kaybetti
Olaitan maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu Olaitan maç biter bitmez gözyaşlarına boğuldu
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’a su şişesi fırlattı Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı

19:03
İstanbul Boğazı’nda gemi arızası Trafik askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Trafik askıya alındı
18:40
Marmaris’te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
18:36
Aykut Kocaman’dan sonra bir isim daha Aziz Yıldırım’dan dünyaca ünlü hocaya kanca
Aykut Kocaman'dan sonra bir isim daha! Aziz Yıldırım'dan dünyaca ünlü hocaya kanca
17:31
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonu teknik inceleme için Çin’e gönderilecek
Bakanı Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu teknik inceleme için Çin'e gönderilecek
17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 19:13:33. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Sekreteri Ataman'dan Dervişoğlu’na çok sert yanıt: Yabancı başkentlerin ağzıyla konuşan alçaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.