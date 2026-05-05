Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın\'a su şişesi fırlattı

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor’a elenen Beşiktaş’ta maç sonu sahadaki üzüntü, yerini tribünlerdeki büyük bir öfkeye bıraktı. 90+8’de gelen golle yıkılan taraftarlar, hem yönetime hem de teknik heyete sert tepki gösterdi.

SERGEN YALÇIN'A SU ŞİŞESİ FIRLATILDI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular ve teknik heyet büyük bir üzüntüyle soyunma odasına yönelirken, Beşiktaşlı bir taraftar teknik direktör Sergen Yalçın'a su şişesi fırlattı. Taraftarın fırlattığı su şişesi teknik direktör Sergen Yalçın’ın hemen yanına düştü.

''YÖNETİM İSTİFA'' VE ''SERGEN İSTİFA'' SLOGANLARI

Maç boyunca takıma destek veren tribünler, son saniyelerde gelen golle birlikte tek bir ağızdan protestoya başladı. Stadın dört bir yanından “Yönetim istifa!” ve “Sergen istifa!” sloganları atılarak Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterildi.