Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı

26.11.2020 10:42

Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı Evden "öğretmenimize gidiyoruz" diye çıkan 10 ve 11 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi evlerine dönmeyip telefonları kapanınca onlarca polis ve mahalle halkı seferber oldu 8 saat boyunca polisler, mahalle sakinleri tüm güvenlik kameralarını...

Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı

Evden "öğretmenimize gidiyoruz" diye çıkan 10 ve 11 yaşındaki iki ortaokul öğrencisi evlerine dönmeyip telefonları kapanınca onlarca polis ve mahalle halkı seferber oldu

8 saat boyunca polisler, mahalle sakinleri tüm güvenlik kameralarını inceledi, gidebilecekleri yerlere baktı. Kayıp kızlar 8 saat sonra metro istasyonunda ortaya çıkınca duygusal anlar yaşandı

BURSA - Bursa'da dün öğleden sonra evlerinden 'öğretmenlerine gitme' bahanesiyle ayrılan 10 ve 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi kızlar hava kararınca evlerine dönmeyince şehirde alarm ilan edildi. Ailelerinin kayıp başvurusuyla bütün polisler, mahalle sakinleri, gönüllüler ve öğretmeni kayıp Ecenur ile Şeyma'yı bulmak için seferber oldu. Paraları ve şarjları biten iki kız 8 saat sonra gece yarısı metro istasyonunda bulundu. Kayıp kızların aileleri ile buluşması esnasında duygusal anlar yaşandı.

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa TOKİ konutlarında oturan Ecenur İ. ve Şeyma A. ailelerine öğretmenleriyle buluşma bahanesi uydurup evden ayrıldı. Saat 15.00 sıralarında evden ayrılan kızlarının hava kararınca dönmemesinden endişelenen aileleri polise müracatta bulundu. Aranılan öğretmen de böyle bir durum olmadığını ifade etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferberlik ilan etti. Hasanağa Mahallesi'nde de muhtarın öncülüğünde vatandaşlardan da gönüllü timler kuruldu. Vatandaşlar ve polisler kayıp kızların gitmiş olabileceği düşünülen tüm noktaları aradılar. Sitelerin ve inşaatların güvenlik kameralarından kızların gidebileceği yerlere baktılar. Kızların bahane uydurdukları öğretmenleri de aile fertlerinin yanına gelip arama çalışmalarına katkı sağladı.

Ortaokul öğrencisi kızlara telefonlarının şarjları bittiği için ulaşamayan ailelerin endişesi saatlerin ilerlemesiyle arttı. Polis ekipleri gidebilecekleri tüm yerleri de kontrol etti.

Özlüce'de vakit geçiren kızlar 23.30 sıralarında metrodaki bir güvenlik görevlisinden şarj desteği aldı. Kızlardan birisinin telefonuna cevap gelince aileler ve öğretmeni mutluluk yaşadı.

Yakınları vasıtasıyla irtibat kurulan yanlarındaki paraları da biten kızlar metroya binerek Hasanağa'ya doğru yola çıktı. Ancak telefonla irtibat kuran yakınları onları Batıkent metro istasyonunda karşıladı. Aile fertleri ile kayıp kızların buluşması esnasında duygusal anlar yaşanırken, yakınları gözyaşlarını tutamadılar.

Polis tarafından evlerine götürülen iki kızın öğretmenlerine gitmedikleri bahane uydurdukları da ortaya çıktı. Polis, benzer olaylara karşı aileleri uyarırken, kayıp kızların bulunmasıyla bütün Nilüferliler de rahat bir nefes aldı.

(MG-UU-İHS)

Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı
Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı

Hasanağa, Polis, Metro, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kızlar Bursa'yı ayağa kaldırdı - Son Dakika


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