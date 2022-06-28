Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu - Son Dakika
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Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu

28.06.2022 09:42
Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaybolan yaklaşık 50 kurbanlık koyun, ekiplerin dron ile yaptığı arama sonrası bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaybolan yaklaşık 50 kurbanlık koyun, ekiplerin dron ile yaptığı arama sonrası bulundu.

Edinilen bilgiye göre, bir çoban, ilçeye bağlı Kıranardı mevkiinde yaklaşık 50 kurbanlık koyunu kaybeden çoban durumu yetkililere bildirdi. İhbarın alınmasının ardından bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dron ile havadan yapılan aramada, kayıp koyunların bulunduğu alan tespit edildi. Koyunlara ulaşan ekipler, yaklaşık 50 koyunu çobana teslim etti.

Koyunlara ulaşan çoban ise AFAD ve JAK ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu - Son Dakika
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