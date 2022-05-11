Kayıp olarak aranan şahıs incir ağacında asılı bulundu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 9 Mayıs'ta hakkında kayıp ihbarı yapılan genç adam 10 Mayıs'ta ormanlık alanda aracından 5 metre uzaklıktaki incir ağacına iple asılı vaziyette ölü olarak bulundu.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkez Amirliğine 10.05.2022 günü saat 00.30 sıralarında müracaat eden İ.Ü. (36), amcasının oğlu olan İ.U. (33) 9 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00'dan itibaren ulaşamadığını telefonunun kapalı olduğunu ayrıca ikametinde olmadığını belirterek kayıp ihbarında bulundu. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünce kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Kayıp şahıs İ.U.'yu arama çalışması yapan müracaat sahibi amcasının oğlu İ.U. isimli şahıs, aramaları sonucunda 10 Mayıs Salı Günü 16.30 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi ormanlık alanda 35 RZ 462 plakalı aracından beş metre uzakta incir ağacına iple asılı vaziyette ölü olarak bulduğunu ekiplere bildirdi. Olay yerinin jandarma sorumluluk bölgesinde olması nedeniyle durum Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilirken jandarma devriye ekibi de olay yerine intikal etti. Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek soruşturma başlatırken şahsın cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın babasının öldüğü ve annesiyle de uzun süredir görüşmediği öğrenildi. - MANİSA