Son Dakika Haberleri: Kayıp Olarak Aranırken, Otomobilde Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu

Kayıp Olarak Aranırken, Otomobilde Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu

1 dakika önce

KONYA'da iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan Mehmet B. (34). çalıştığı şirkete ait kendisinin kullandığı otomobilde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Kayıp Olarak Aranırken, Otomobilde Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu, System.String[]
KONYA'da iki gün önce ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarı yapılan Mehmet B. (34). çalıştığı şirkete ait kendisinin kullandığı otomobilde başından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'nde bulunan dağlık arazide meydana geldi. İddiaya göre belediyeye iş yapan taşeron şirkette işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Mehmet B.'den haber alamayan yakınları, iki gün önce Özalkent Polis Merkezi Amirliği'ne giderek kayıp ihbarında bulundu. Mehmet B.'nin gidebileceği yerlere de bakan aile üyeleri, kullandığı şirket aracını dağlık arazide buldu. Kapıları kilitli olan aracın içerisinde Mehmet  B.'yi kanlar içinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yapılan incelemede başından pompalı tüfekle vurulan Mehmet B.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet B.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet B.'nin cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


7'nci Katta İntihara Kalkışan Kadını Polis Son Anda Kurtardı Kayseri'de Yamula Barajı Kenarına Kamp Kuran 20 Yaşındaki Genç Boğularak Can Verdi

Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı Mersin'de İşçi Minibüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü, 15 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:34:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayıp Olarak Aranırken, Otomobilde Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]