Kayıp olarak günlerdir aranıyordu! Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika
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Kayıp olarak günlerdir aranıyordu! Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı

14.05.2022 14:53

Tuzla'da 26 Nisan tarihinden beri kayıp olarak aranan Uğur Karaman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişinin eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü tespit edilirken, adliyeye sevk edilen kayınpeder, "Cinayeti kızımın namusu için işledim" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin S., eski damadı Uğur Kahraman'ı öldürdüğünü itiraf etti. İtiraf sonrası ekipler, öldürülen Kahraman'ın cesedini bir asansör boşluğunda varilin içinde buldu.

CESEDİ VARİLE KOYUP ASANSÖR BOŞLUĞUNA SAKLADI

Hüseyin S.'nin kendi evine çağırdığı eski damadı ile tartıştığı ve tabancasını çıkartarak alnından vurduğu öğrenildi. Olayın ardından kayınpeder, cesedi boş bir varilin içine koyarak kendi evinin bahçesine sakladı. Kayınpeder Hüseyin S., daha sonra varili kendi ailesinin evine götürerek apartmanda bulunan asansör boşluğuna koydu.

HURDACIYA PARA VERİP VARİLİ TAŞITTI

İddiaya göre varil ağır olduğundan Hüseyin S., kapısının önünden geçen bir hurdacıdan para karşılığında yardım istedi. Bilgisi olmadan yardım eden hurdacıyla birlikte varili taşıdı.

"KIZIMI UYUŞTURUCU VE FUHŞA SÜRÜKLEDİ"

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Hüseyin S., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Kayınpederin verdiği ifadede kızının namusu için cinayeti işlediğini söylediği ileri sürüldü. Zanlı gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusuna, "Kızımı öldüren, uyuşturucu ve fuhşa sürükleyen kişiydi. Cinayeti kızımın namusu, torunlarımın namusu için işledim" cevabını verdi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Nisan, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp olarak günlerdir aranıyordu! Uğur Kahraman'ın eski kayınpederi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı - Son Dakika


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