Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor - Son Dakika
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Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor

17.05.2022 17:57
Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Necati Gün 8 aydır süren çalışmalara rağmen bulunamadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçtiğimiz yıl Eylül ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 4 çocuk babası Necati Gün 8 aydır süren çalışmalara rağmen bulunamadı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Gebe Köyü'nde yaşayan 33 yaşındaki Necati Gün'ün 25 Eylül 2021 tarihinde sabah saatlerinde kullandığı araç terk edilmiş halde bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri araçta inceleme yapıp ailesi ile görüştü. Kendisine ulaşılamayan Gün için 27 Eylül 2021 tarihinde Zonguldak AFAD, jandarma komando timleri, arama kurtarma köpekleri ve köylüler Gebe Köyü ve civarında uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalardan bir sonuç alınamazken evli ve 4 çocuk babası olan Necati Gün'den 8 aydır henüz haber alınamadı.

Gebe Köyü Muhtarı Adnan Alar, jandarma ekiplerinin Necati gün ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kendisinin şu ana kadar bulunamadığını söyledi. - ZONGULDAK

Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor
Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor
Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor
Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Jandarma, Ereğli, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahıstan 8 aydır haber alınamıyor - Son Dakika


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