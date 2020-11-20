Kayısı bahçelerinde masal gibi sonbahar - Son Dakika

Kayısı bahçelerinde masal gibi sonbahar

20.11.2020 11:11
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Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Iğdır'daki kayısı bahçelerinde masal gibi bir sonbahar yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Iğdır'daki kayısı bahçelerinde masal gibi bir sonbahar yaşanıyor.

Yıllık yaklaşık 45 bin ton kayısı hasadı gerçekleştirilen kentte, yaklaşık 285 bin kayısı ağacı bulunuyor. Her mevsim farklı renklere bürünün kayısı ağaçları, sonbaharda ise sarı, yeşil ve kahverenginin birbirinden güzel tonlarını sergiliyor. Son zamanlarda sosyal medya ve haber platformları aracılığıyla artan ünüyle adeta ziyaretçi akınına uğrayan bahçeler, ziyaretçilere masal gibi görüntüler sunuyor.

Kayısı üretimin en fazla gerçekleştirildiği alanlardan Melekli beldesinin Belediye Başkanı Eray Coşar, AA muhabirine, sonbaharın başlamasından bu yana bahçelerin oldukça yoğun şekilde ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Bahçelerin artık en sık gezilen alanlardan biri haline geldiğini belirten Coşar, "Kayısı bahçeleri ilimizin turizmine de katkı sağlamaktadır. Kayısı bahçeleri sonbaharda sarının binbir tonunu bize sunuyor. Burayı görmeye gelen vatandaşlarımız da ilimize ciddi anlamda turizm katkısı sağlamaktadır." dedi.

Bu doğa şölenini görmek için civar illerde yaşayanların adeta şehre akın ettiğini anlatan Coşar, "Biz de buraya gelen vatandaşlarımızın kayısı bahçelerine daha rahat ulaşabilmeleri için yollarımıza tabelalar koyduk. Güzel fotoğraflar çekip güzel anılar biriktiriyorlar." diye konuştu.

"Iğdır'a adım atan neredeyse herkes mutlaka burayı görmeye geliyor"

Gönüllü olarak bahçelerin tanıtımını yapan İlteriş Kağan Taşkınsu, bahçelerin 4 mevsim boyunca farklı güzellikler sunduğunu aktararak "Özellikle ilkbahar ve sonbaharda insanları muazzam bir görüntüyle karşılıyor. Sonbaharda yeşilin, sarının ve kahverenginin tonlarıyla karşılaşıyoruz. İl dışından Iğdır'a gelen herkesi kayısı bahçelerini görmeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kayısı bahçelerinin artık Iğdır'ın bir değeri haline geldiğinin altını çizen Taşkınsu, şunları söyledi:

"Iğdır'a gelenler kayısı bahçelerini sorup burayı görmeye geliyor. Bizler de özellikle sosyal medya üzerinden yaptığımız tanıtımlarla Iğdır'ın bahçelerini bir üne kavuşturduk, insanlarda bir merak uyandırdık. Dolayısıyla Iğdır'a adım atan neredeyse herkes mutlaka burayı görmeye geliyor."

Sonbahar, Türkiye, Medya, Iğdır, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayısı bahçelerinde masal gibi sonbahar - Son Dakika


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