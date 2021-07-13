Kayısı Festivali 16-17 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak - Son Dakika

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 2020 yılında ertelenen Kayısı Festivali, kısıtlamaların kaldırılması ve hayatın normale dönmeye başlaması ile birlikte 16-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında yeniden kutlanacak.

Yapılacak 24. Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali için 13 Temmuz Salı günü Millet Bahçesi Kıraathanesinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Başkan Gürkan'ın yanısıra, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve basın mensupları katıldı.

Kutsi ve Zara Konseri Düzenlenecek

Kayısı Festivali ile ilgili değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Gürkan, "Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle kutlayamadığımız Kayısı Festivali'mizi bu yılda buruk bir şekilde kutlayacağız. İnşallah temennimiz ve dileğimiz odur ki önümüzdeki yıllarda Kayısı Festivali'ni Malatya'nın kültürünü, sanatını ve bütün değerlerini içeren bunların yanı sıra kayısıyı da öne çıkaran bir festival niteliğinde hep birlikte coşkuyla kutlamak temennimizdir. Özellikle 2 Temmuz tarihine kadar pandemiyle ilgili sürecin nasıl olacağı konusunda bilginin olmaması nedeniyle bu konuda tereddütte kaldık. 2 Temmuz tarihinde sürecin açıklanmasından sonra hazırlık dönemi için Kültür Bakanlığı'nın ve Telifler Kurulu Genel Müdürlüğünün bu konulara bakışı en az iki ay önce başvuruların olması gerekiyor. Dolayısıyla 15 günlük sürede bir uygulama yapamadılar. Biz de Malatya ölçeğinde lokal bazda yine uluslararası olmak kaydıyla mütevazi bir şekilde Kayısı Festivali'ni bütün Malatyalı hemşerilerimizle birlikte kutlayacağız. Festivalimizin açılışı 16 Temmuz'da olacak. 17 Temmuz akşamı saat 18.00'de de büyük bir kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Tabi festivalimizin süreci içerisinde bisiklet yarışları, kültür sanat etkinlikleri, konferans ve paneller kısa da olsa yapılacak.Kortej yürüyüşümüzün hemen akabinde de değerli sanatçılarımızdan Zara ve Kutsi'nin vereceği halk konseriyle Kayısı Festivalimizi noktalayacağız" dedi.

Festivalimiz Nicelik Boyutuyla Değil, Nitelik Boyutuyla Da Önemli

Festivallerin esas amacının şehrin birlik beraberliği, dirlik düzeni ve dayanışması için olduğunu ifade eden Başkan Gürkan, "Kayısı Festivali de olsa, Kültür Festivali de olsa veya başka festivallerde olsa esas amaç şehrin tarihini, kültürünü, medeniyetini, geçmişteki yaşanmışlıklarını, günümüzde yaşanılanlarını ve gelecekte yaşanılanları bir birlik atmosferi içerisinde ve yol istikrarı içerisinde gitmesini sağlamaktır. Malatya'yı değerlendirirken tarihi itibariyle insanlık medeniyetinin başladığı, Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri olarak tarif ediyoruz. Medeniyetin inkişaf ettiği şehrimizde de medeniyetin nüvelerini festivallerde, kültür ve sosyal etkinliklerde ortaya çıkarıp temayüz ettirmemiz gerekiyor. Pandemi öncesinde yapmış olduğumuz ve uzun süre yapılmayan Kayısı Festivali'nde on binlerce kişinin katılımıyla kortej gerçekleştirmiştik. Orada Malatya birlik beraberlik içerisindedir. Malatya huzur şehridir. Malatya Dar-ül Rifattır. Hiçbir festivalde olmayan kalabalık ve kortej yürüyüşü Kayısı Festivali'nde gerçekleştirildi. Sadece nicelik boyutuyla değil, nitelik olarak da önemliydi. Bütün siyasi partilerin milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, hangi yelpaze içerisinde yer alırsa alsın bütün STK'ların hepsi festivalimizdeydi. Kültürel, sosyal etkinliklerde ve festivallerdeki esas amaç Malatya'nın birlik ve beraberliğidir" diye konuştu.

Malatya ürünlerinin değerlendirilmesi noktasında festivallerin olması gerektiğine inandıklarına vurgu yapan Başkan Gürkan, "Biz festivalleri hemen başlattık ve başlatmadan öncede dünya kayısı başkenti olan Malatya'nın coğrafi işaret alan kayısısının hak ettiği değere ulaşması için Lisanslı Depoların yapılmasına gayret gösterdik. Bir tarafta Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızla birlikte Ticaret Borsamızın yaptığı organize sanayinin içerisindeki depo, diğer taraftan AB ile birlikte ortaklaşa yaptığımız ve Avrupa'da tek olan lisanslı kayısı deposu. Bunların yapılması ve hükümetimizin Toprak Mahsulleri Ofisi ile kayısının alımı için işlemleri başlatmasıyla kayısının fiyatı yükseldi. Kayısının dünyadaki kümülatif katma değeri 5 milyar dolardır. Şimdiye kadar Malatya'ya bunun 250-300 milyon dolarını getirebiliyorduk. İnşallah kayısının yaptığımız çalışmalarla katma değerini 1.5-2 milyar dolar seviyelerine çıkaracağız. Dolayısıyla kayısının hak ettiği değeri görmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ayrıca ahde vefa olarak, 16-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 24. Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali'nin festivalin başlamasında yer alan ve öncülük eden isimlerden olan Ziraat Mühendisi Mustafa Geban adına düzenleneceğini ifade etti.