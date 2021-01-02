Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor - Son Dakika

Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor

02.01.2021 13:03
Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor, System.String[]

Afyonkarahisar'ın dillere destan kaymağının yapıldığı manda sütünden elde edilen yoğurt lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.

Afyonkarahisar'ın dillere destan kaymağının yapıldığı manda sütünden elde edilen yoğurt lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Manda yoğurdu en az manda kaymağı kadar ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Küçükçobanlı köyünde bulunan 2 bin mandadan sağılan sütler meşhur Afyon kaymağına dönüşürken, kaymağı alınan manda sütünün arta kalan kısımlarından ise lezzetinin yanı sıra bir o kadarda şifa kaynağı olan manda yoğurdu elde ediliyor.

Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor

Manda ve inek sütünden yapılan kaymaktan arta kalan sütlerle süzme yoğurt yaptıklarını belirten kaymak ve yoğurt üreticisi Mehmet Bedri Eşmen, "Kaymak altı olan sütleri yine kendimiz değerlendiriyoruz ve süzme yoğurt yapıyoruz. Aldığımız kaymağın altındaki sütü tankta ısıtıyoruz, çalma ısısı dediğimiz kıvama gelince yine tankın içinde mayalıyoruz. Mayalanan sütler plastik kovalara konularak yoğurt tutma bölümüne alıyoruz. Orada yaklaşık 3-4 saatte yoğurt tutuyor. Yoğurt tuttuktan sonra bu defa soğuk hava deposuna alıyoruz. O kısımda da yaklaşık 5-6 saat duruyor sonrasında süzme bölümüne döküyoruz ve yoğurdu elde ediyoruz" diye konuştu.

"Doğal yoğurt ekşimsi olur"

Doğal yoğurdun ekşimsi bir tadının olduğunu ifade eden Eşmen, "Lezzeti diğer yoğurtlara göre güzel, tam yağlı yoğurda yakın bir yağ oranı var. Yoğurt zaten biraz ekşimsi olur, doğal olduğundan dolayı da lezzeti de iyidir. Manda ve inek sütü karışık olduğu için lezzeti biraz farklı oluyor. Biz büyük işletmelere veriyoruz, kilogram fiyatını ise 10-12 TL civarında satıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor
Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor
Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor
Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor

Mehmet Bedri, Karahisar, Afyon, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Dünya üzerinde 9 milyon 946 bin kişi koronavirüs aşısı yaptırdı Genç oyuncuyu darp edip tecavüz eden kurye 22 yıl hapis cezası aldı Önlemler had safhada! Jandarma, mutasyona uğramış virüslü vakanın kapısında nöbet tutmaya başladı Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor İstanbul'a 2 adım uzaklıkta! Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada
Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı Genç kalecinin yaptırdığı 6 korona testinin 4'ü negatif, 2'si pozitif çıktı         
12:38
Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler Son Dakika! 3 gencin kapalı otoparkta ölü bulunmasıyla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama: Karbonmonoksit ya da alkolden zehirlendiler         
12:29
Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı Son Dakika! Somali'de Türk işçilerine yönelik motosikletli intihar saldırısı: 1'i ağır, 5 işçi yaralandı         
12:19
Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı Yerli otomobil fabrikasının inşaatında 5 bin kişinin çalışacak olması ilçede büyük sevinç yarattı         
11:22
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz         
09:25
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 13:32:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymak altı sütünden doğal süzme yoğurt yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei