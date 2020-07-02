Kaymakam Akköz, Kovid-19 tedbirleri konusunda esnafı uyardı - Son Dakika

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Muhammed Burak Akköz, iş yerlerini ziyaret ederek esnafları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Belediye Başkanı Turan İlbey ile iş yerlerini ziyaret eden Akköz, esnaflarla sohbet etti.

Akköz, iş yerlerinde özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve iş yerlerine maskesiz kişilerin alınmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Esnaf denetimlerinin devam edeceğini ifade eden Akköz, kurallara uymayan iş yerleri ve kişiler hakkında idari yaptırımın uygulanacağını belirtti.