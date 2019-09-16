Son Dakika Haberleri: Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar aşure dağıttı
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Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar aşure dağıttı

1 saat önce

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşlara aşure ikram etti.

Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar aşure dağıttı, System.String[]

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşlara aşure ikram etti.

Muharrem ayı dolayısıyla Kızılcahamam Başağaç Mahallesi Muhtarlığı tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, vatandaşlara aşure dağıttı.

Süleyman Acar, Kızılcahamam, Can Aksoy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:22 Kaynak: AA
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