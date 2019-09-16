Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar aşure dağıttı
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Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşlara aşure ikram etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:22 Kaynak: AA
Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, vatandaşlara aşure ikram etti.
Muharrem ayı dolayısıyla Kızılcahamam Başağaç Mahallesi Muhtarlığı tarafından Aşure Günü etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, vatandaşlara aşure dağıttı.
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