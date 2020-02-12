Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar makam ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar makam ziyaretlerine devam ediyor

6 saat önce

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar makam ziyaretlerine devam ediyor.

Kaymakam Aksoy ve Başkan Acar makam ziyaretlerine devam ediyor, System.String[]

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar makam ziyaretlerine devam ediyor.


Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar, ODTÜ - TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar'ı makamında ziyaret etti.


Başkan Acar, "Kaymakamımız Can Aksoy ile Kızılcahamamlı iş adamlarımızı ve bürokratlarımızı fırsat buldukça ziyaret ederek Kızılcahamam'la ilgili istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:14 Kaynak: AA
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