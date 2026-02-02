Kaymakam Alpay\'dan Aile Ziyareti

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesi Kaymakamı Furkan Alpay, hane ziyaretleri kapsamında ilçeye bağlı Alacamescit köyünde ikamet eden Güler ailesi ile bir araya geldi.

Çilimli Kaymakamı Furkan Alpay, gerçekleştirilen aile ziyaretlerinde vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinlemeye devam ediyor. Ziyaret sırasında köydeki yaşam şartları, sosyal ihtiyaçlar ve kamu hizmetlerine ilişkin konular hakkında aileyle sohbet eden Furkan Alpay, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurguladı. Hane ziyaretlerinin, vatandaşlarla birebir iletişim kurmak ve yerinde tespitlerde bulunmak açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Alpay, misafirperverliklerinden dolayı Güler ailesine teşekkür ederek, aile bireylerine sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. - DÜZCE