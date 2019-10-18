Son Dakika Haberleri: Kaymakam Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemede bulundu
Son Dakika Güncel Kaymakam Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemede bulundu

Kaymakam Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemede bulundu

1 saat önce

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemede bulundu, System.String[]

Taşova Kaymakamı Talha Altuntaş, Boraboy Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Göl çevresinde uygulamaya konulan peyzaj düzenlemesi projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Altuntaş, tabiat harikası olarak nitelendirilen Boraboy Gölü'nün bölgenin en güzide mesire yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Doğa yürüyüşü, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında Boraboy Gölü'nün bulunduğunu belirten Altuntaş, "Projelerin tamamlanması ile Boraboy Gölü'ne gelen misafirlerimize daha iyi koşullarda hizmet sunma imkanı bulacağız. Bu tabiat güzelliğinin tanıtımını da yaparak ziyaretçi sayımızı da artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Altuntaş, Boraboy, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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