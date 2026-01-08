Kaymakam Aslan Atmalı Köyü'nü Ziyaret Etti - Son Dakika
Kaymakam Aslan Atmalı Köyü'nü Ziyaret Etti

08.01.2026 11:41
Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, Atmalı Köyü'nde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Adıyaman Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, ilçe merkezine bağlı Atmalı Köyü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy ziyareti kapsamında ilk olarak köy muhtarı ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Aslan, daha sonra köy sakinleriyle sohbet ederek talep, görüş ve önerilerini dinledi. Vatandaşların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar, altyapı, yol, içme suyu, tarım ve sosyal hizmetlere ilişkin talepler hakkında bilgi alan Kaymakam Aslan, iletilen konularla ilgili yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sırasında kamu hizmetlerinin etkinliği ve vatandaş memnuniyetinin önemine dikkat çeken Kaymakam Aslan, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirtti. İletilen taleplerin ilgili kurum ve birimlere aktarılacağını ifade eden Kaymakam Aslan, çözüm odaklı bir anlayışla çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Vatandaşlarla yakından ilgilenen Kaymakam Aslan, özellikle kırsal mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesinin önemine vurgu yaparak, bu tür ziyaretlerin devam edeceğini dile getirdi. Köy sakinleri ise ziyaretinden dolayı Kaymakam Aslan'a teşekkür ederek, sorun ve taleplerini doğrudan iletme imkanı bulmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

12:00
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar
11:48
Fenerbahçe’nin yeni transferi yola çıktı geliyor
11:33
Trump’ın yardımcısı çok rahat Dünyanın merak ettiği soruya verdiği yanıta bakın
11:27
Suriye ordusu SDG’ye saat verdi: 13.30’da saldırı başlatacağız
11:09
SPK yasakladı ama MEXC Global Türkiye’de hala ne yapıyor
11:03
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var
