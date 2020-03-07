Kaymakam Aydın, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Tulumtaş ve Çeltikbaşı köylerini ziyaret etti.



Kaymakam Aydın, Tulumtaş köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi, talep ve sorunlarını dinledi.

Tulumtaş Jandarma Karakolunda bölgenin asayiş ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi alan Aydın, daha sonra Çeltikbaşı köyünü ziyaret etti.

Aydın'a ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Sancar Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Aker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faysal Polat, İlçe Müftüsü Mehmet Nedim Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mete eşlik etti.