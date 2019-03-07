Kaymakam Bilici'den Şehit Ailesine Ziyaret
1 saat önce
Baman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici eşi Filiz Bilici ile birlikte, 1992 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Ali Şengül'ün ailesiniAlıçlı köyündeki ziyarete Kaymakam Bilici'ye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Deniz Gergin eşlik etti.
Baman'ın Kozluk
İlçe Kaymakamı Osman Bilici
eşi Filiz Bilici ile birlikte, 1992 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Ali Şengül
'ün ailesini
Alıçlı köyündeki ziyarete Kaymakam Bilici'ye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Deniz Gergin eşlik etti. Şehit eşine çiçek takdim ederek aile ile yakından ilgilenen Kaymakam Bilici ve eşi, şehidin torunlarına çeşitli hediyeler verdi. Şehit ailesi ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Kaymakam Bilici, vatan uğruna canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlere ve gazilere minnettar olduğunu, devletin daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.
Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailesi, Kaymakam Bilici ve eşine teşekkür etti. - BATMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:35 Kaynak: İHA
Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek
Korkunç Rakamlar! Kız Çocuğuna Cinsel Şiddet, Yüzde 67 Arttı
Soylu'nun "Tutuklanacaklar" Sözleri, Almanya'yı Rahatsız Etti: Endişeliyiz
Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti