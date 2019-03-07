Son Dakika Haberleri: Kaymakam Bilici'den Şehit Ailesine Ziyaret

Kaymakam Bilici'den Şehit Ailesine Ziyaret

1 saat önce

Baman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici eşi Filiz Bilici ile birlikte, 1992 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Ali Şengül'ün ailesiniAlıçlı köyündeki ziyarete Kaymakam Bilici'ye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Deniz Gergin eşlik etti.

Kaymakam Bilici'den Şehit Ailesine Ziyaret, System.String[]
Baman'ın Kozluk İlçe Kaymakamı Osman Bilici eşi Filiz Bilici ile birlikte, 1992 yılında bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Ali Şengül'ün ailesini

Alıçlı köyündeki ziyarete Kaymakam Bilici'ye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Deniz Gergin eşlik etti. Şehit eşine çiçek takdim ederek aile ile yakından ilgilenen Kaymakam Bilici ve eşi, şehidin torunlarına çeşitli hediyeler verdi. Şehit ailesi ile bir süre sohbet edip sorunlarını dinleyen Kaymakam Bilici, vatan uğruna canları pahasına mücadele eden kahraman şehitlere ve gazilere minnettar olduğunu, devletin daima şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit ailesi, Kaymakam Bilici ve eşine teşekkür etti. - BATMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:35 Kaynak: İHA

Osman Bilici, Kozluk, Ali Şengül, Güncel
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