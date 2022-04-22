Kaymakam Çelik'ten asayiş denetimi - Son Dakika
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Kaymakam Çelik'ten asayiş denetimi

22.04.2022 11:22
Kaymakam Çelik'ten asayiş denetimi

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında denetimlerde bulundu.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Jandarma Komutanlığı Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanlığı ve Mercan Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında denetimlerde bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerde Yollarüstü Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Savaş emniyet ve asayiş konularında Kaymakam Musa Kazım Çelik'e bilgi verdi.

Ardından, Erzurum - Erzincan D-100 karayolu üzerinde 7 gün 24 saat devam eden yol emniyet ve kontrol noktasında çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Çelik, uygulama esnasında durdurulan sürücüler ile sohbet edip, emniyet kemeri ve diğer trafik kurallarına uyma noktalarında hatırlatmalarda bulunarak, hayırlı yolculuklar diledi.

Denetimlerde, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Emre Çapan, Kaymakam Çelik'e eşlik etti. - ERZİNCAN

Kaymakam Çelik'ten asayiş denetimi
Kaymakam Çelik'ten asayiş denetimi

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Kazım Çelik, Erzincan, Jandarma, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaymakam Çelik'ten asayiş denetimi - Son Dakika


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