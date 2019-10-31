Son Dakika Haberleri: Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti
Son Dakika Genel Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

7 saat önce

Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret ettiZONGULDAK - Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu; Zonguldak-Ereğli karayolunda işçi servisinin kaza yapması sonucu yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

ZONGULDAK - Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu; Zonguldak-Ereğli karayolunda işçi servisinin kaza yapması sonucu yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli karayolu Kandilli yol ayrımı mevkisinte yaşandı. Mustafa T. İdaresindeki 67 AAU 323 plakalı maden işçilerini taşıyan işci servisi virajı alamayarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 14 maden işçisi yaralandı. İşçiler Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçileri ziyaret eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "İşçileri ziyaret ettim. Özel hastanenin birindeki üç yaralımız taburcu edildi. Diğer özel hastanedeki 4 yaralının da durumu iyi, burada devlet hastanesindeki yaralıların da doktor hanım bilgisini verdi. Şu an çok önemli bir sıkıntı gözükmüyor" diye konuştu.

Kaymakam Çorumluoğlu, kazada yaralanan işçileri ziyaret etti

İsmail Çorumluoğlu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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