Kaymakam Çorumluoğlu, siyasi partileri ziyaret etti - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, ilçede bulunan siyasi parti kuruluşlarına iade-i ziyaret gerçekleştirdi.
Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu göreve yeni atanan AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt ve yeniden göreve seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Kdz. Ereğli Başkanı Rahman Demirtürk'e iade-i ziyarette bulundu. Yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Çorumluoğlu, ardından Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Op. Dr. Eylem Ertuğrul, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adem Çetinkaya ve İyi Parti İlçe Başkanı Op. Dr. Evrim Balbaloğlu' na iade-i ziyarette bulundu. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 15:42 - Kaynak: İHA
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