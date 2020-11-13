Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu

13.11.2020 15:15
Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu, System.String[]

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, tarım ve hayvancılık üzerine işletmede bulunan köylüleri ziyarette bulundu.

Zonguldak' ın Çaycuma ilçesinde İlçe Kaymakamı Muharrem Coşgun, tarım ve hayvancılık üzerine işletmede bulunan köylüleri ziyarette bulundu.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü Coşkun Ulutaş, Çaycuma Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın ile birlikte Uluköy, Kayıkçılar ve Geriş Köyleri'ne ziyaret yaptı.

Ziyaretlerine Uluköy' de Hamit ve Can Öziskender'e ait yumurta tavukçuluğu işletmesi ile başlayan Kaymakam Coşgun ve beraberindeki heyet işletme sahipleriyle görüşmeler yaptı. Burada üretimin önemine değinen Kaymakam Coşgun, " Zonguldak ilimizin en önemli tavukçuluk işletmelerinden birisini ziyaret ediyoruz. Otuz yıllık bir tesisin ilçemizde olması bizi fevkalade mutlu etti. İşletme sahibi Hamit beyi ve oğlu Can beyi tebrik ediyorum. Yöremizde yumurtada önemli bir arza sahipler. Oldukça başarılı bir üretim yapıyorlar. Ayrıca istihdam da sağlıyorlar. Devletim adına kendilerine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra Geriş Köyü'nde Erol Duran' a ait fide üretim tesisleri ziyaret edildi. Tesisler hakkında işletme sahibi tarafından yapılan bilgilendirme ve işletmenin gezilmesi sonrası açıklamada bulunan Kaymakam Muharrem Coşgun "Fide üretim tesisi ilçemizin önemli tarımsal ünitelerinden birisi. Bu tesislerde de istihdama önemli katkı sağlanması bizi mutlu etti. Bölgemizin önemli fide tesisi olarak ilimizin ihtiyacı yanı sıra birçok il ve ilçeye de fide satışı olduğunu öğrendim. İşletme sahibi Erol beyi devletim adına kutluyor ve başarılar diliyorum " dedi. Daha sonra Kayıkçılar Köyü'nde Ali Girgin' e ait seralarda incelemelerde bulunuldu.

Seralar hakkında işletme sahibinden bilgi alan Kaymakam Coşgun, "İşletme sahibi çiftçimizin ve ailesinin emeğine sağlık. Üretim için çabalıyor ve ürettiklerini pazarlıyorlar. Yıl boyu sebze üretimi yaparak önemli bir iş çıkarıldığına inanıyorum. Kayıkçılar köyü Zonguldak il genelinde önemli bir sera potansiyeli olan, sebze ve meyve üretimi ile pazarlarımızı canlı tutan bir köyümüz. Üretimin öneminin her geçen gün daha arttığı bu zamanda üretimde yer alan her çiftçimizi ve işletmesini ziyaret ettiğimiz Ali beyi tebrik ediyorum " dedi. - ZONGULDAK

Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu
Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu

Ziraat Odası, Zonguldak, Çaycuma, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öldürülen belediye başkanının ek koruma talebi kocası kaçak olduğu için reddedilmiş Son Dakika! Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar beklentisi bir önceki ankete göre gerileyerek 7,89 lira oldu Cani koca, 72 yaşındaki karısını baltayla öldürdü Esenyurt'ta kaçak güzellik yarışması! 'Miss Uganda'nın görüntüleri sosyal medyaya düştü Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz Yüzüne tükürülen kızın babasının mesleği şaşırttı: Filyasyon ekibinde görevliymiş Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti
Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı Patrice Evra, model sevgilisi Margaux Alexandra ile nişanlandı         
15:37
Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi Bir Başkadır dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi Son Dakika! Adnan Oktar'ın 150 yıldan 1365 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi         
14:52
Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı Eşi ve kızını öldüren pazarcı kendini ihbar etti! Balkonda sigara içerken gözaltına alındı         
14:47
Yaşlı adam, çarşaflı kadına Yaşlı adam, çarşaflı kadına "Burası Arabistan değil" deyince ortalık karıştı         
14:31
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı         
14:23
İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü İstanbul seçimini yaptı: Taksim Meydanı'nın yeni yüzü "Taksim Kolektifi" ile hayat bulacak         
13:39
Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi         
12:55
Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu         
12:10
Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor         
12:08
Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi Ardahan Üniversitesi'nde tacizci hoca skandalı! YÖK, görevden uzaklaştırma cezası verdi         
11:59
Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz Son Dakika! Bakan Ziya Selçuk: Ara tatilden sonra okullarımıza dönmek temennisindeyiz         
11:57
Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor         
11:01
Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı Yargıtay, sebepsiz yere eşiyle cinsel ilişkiye girmeyen kocayı "tam kusurlu" buldu         
10:48
Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor Erzurum'da toprak donması nedeniyle kış öncesi 800 mezar hazır hale getiriliyor         
10:25
Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak Son Dakika! Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var, maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak         
10:13
Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta Korona aşısını bulan Türk profesör Uğur Şahin uyardı: Kış zor geçecek rahatlama martta         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2020 15:45:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Coşgun köylerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei