Son Dakika Haberleri: Kaymakam'dan Nüfus Müdürlüğü personeline başarı belgesi

Kaymakam'dan Nüfus Müdürlüğü personeline başarı belgesi

4 saat önce

Nüfus cüzdanının yanı sıra pasaport ve sürücü belgesi hazırlanması ve yenilenmesi konusundaki çalışmalarından dolayı Nüfus Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi.

Kaymakam'dan Nüfus Müdürlüğü personeline başarı belgesi, System.String[]
Nüfus cüzdanının yanı sıra pasaport ve sürücü belgesi hazırlanması ve yenilenmesi konusundaki çalışmalarından dolayı Nüfus Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi. Manavgat Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Keskin ve Nüfus Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul eden Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.

2 Nisan 2018 günü itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye göre ehliyet, kimlik ve pasaport işlemlerinin tamamının Nüfus Müdürlükleri tarafından verildiğini ve yenilendiğini belirten Kaymakam Yiğit "1 yıllık süreçte nüfus müdürlüğü çalışanlarımız üstün gayret ve özverileriyle süreci başarıyla götürmüş ve başarı ödülü almaya hak kazanmıştır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:48 Kaynak: İHA
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