Kaymakam'dan Nüfus Müdürlüğü personeline başarı belgesi
4 saat önce
Nüfus cüzdanının yanı sıra pasaport ve sürücü belgesi hazırlanması ve yenilenmesi konusundaki çalışmalarından dolayı Nüfus Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:48 Kaynak: İHA
Nüfus cüzdanının yanı sıra pasaport ve sürücü belgesi hazırlanması ve yenilenmesi konusundaki çalışmalarından dolayı Nüfus Müdürlüğü personeli başarı belgesiyle ödüllendirildi. Manavgat
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Ali Keskin
ve Nüfus Müdürlüğü çalışanlarını makamında kabul eden Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit
, özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirildi.
2 Nisan 2018 günü itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye göre ehliyet, kimlik ve pasaport işlemlerinin tamamının Nüfus Müdürlükleri tarafından verildiğini ve yenilendiğini belirten Kaymakam Yiğit "1 yıllık süreçte nüfus müdürlüğü çalışanlarımız üstün gayret ve özverileriyle süreci başarıyla götürmüş ve başarı ödülü almaya hak kazanmıştır. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ANTALYA
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