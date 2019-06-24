Kaymakam Doğan köylülerle bir araya geldi
1 saat önce
Hanönü Kaymakamı Hasan Doğan, Aşağıçakırçay ve Halkabük köylerini ziyaret ederek halk toplantısı düzenledi.
Hanönü
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:48 Kaynak: AA
Kaymakamı Hasan Doğan
, Aşağıçakırçay ve Halkabük köylerini ziyaret ederek halk toplantısı düzenledi.
Vatandaşların istek ve sorunlarının dinleyen Doğan, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, vatandaşlarla sık sık bir araya gelmeye çalıştığın söyledi.
İhtiyaç sahipleri ve yaşlıları da ziyaret ettiklerini anlatan Doğan, "Her ay mutlaka bir köyümüzde tüm kurum ve daire amirlerimizle halk toplantısı yapıyoruz, köylümüzün isteklerini tek tek not alıyoruz." dedi.
Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ile vatandaşlar katıldı.
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